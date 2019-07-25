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В Витебской области из цистерны с утечкой выкачали весь пропан

25.07.2019 22:28 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аварийная цистерна, в которой обнаружили утечку пропана, была полностью опорожнена 25 июля, в 19.15. Об этом сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Пропан из поврежденной цистерны перекачали в специальные автомобили. Пустую цистерну поставили на колесные пары. Ее отправят с места происшествия после отбуксировки всех сошедших с рельсов цистерн.

Напомним, в среду, 24 июля, на участке Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов 15 цистерн грузового поезда (всего 68 вагонов в составе, в том числе 39 цистерн с газом, 1 вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов). При аварии никто не пострадал. В одной из цистерн была обнаружена утечка пропана.

Люди из дачных поселков вблизи аварии были эвакуированы — всего 64 человека.

Причина происшествия пока не ясна — ее устанавливают. Для расследования инцидента создана специальная комиссия. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Движение между Оршей и Витебском обещают восстановить в течение ближайших суток.

 
Теги: Витебск
 
 
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Пропан из поврежденной цистерны перекачали в специальные автомобили. Пустую цистерну поставили на колесные пары. Ее отправят с места происшествия после...
 
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