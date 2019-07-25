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В Витебской области из цистерны с утечкой выкачали весь пропан
Источник материала: Tut.by
Аварийная цистерна, в которой обнаружили утечку пропана, была полностью опорожнена 25 июля, в 19.15. Об этом
Пропан из поврежденной цистерны перекачали в специальные автомобили. Пустую цистерну поставили на колесные пары. Ее отправят с места происшествия после отбуксировки всех сошедших с рельсов цистерн.
Напомним, в среду, 24 июля, на участке Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье
Люди из дачных поселков вблизи аварии
Причина происшествия пока не ясна — ее устанавливают. Для расследования инцидента создана специальная комиссия. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Движение между Оршей и Витебском
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Пропан из поврежденной цистерны перекачали в специальные автомобили. Пустую цистерну поставили на колесные пары. Ее отправят с места происшествия после...
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