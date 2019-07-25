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Обвинение в совершении коррупционных преступлений

26.07.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Должностное лицо было задержано сотрудниками ОБЭП Минского РУВД на территории базы после получения взятки в сумме 750 рублей за лоббирование интересов общества с ограниченной ответственностью.

По имеющимся у следствия сведениям, директор систематически получал взятки от представителей коммерческих организаций за благоприятное решение вопросов о признании их победителями в проводимых процедурах закупок, привлечении в качестве подрядчиков для выполнения различных ремонтных работ и заключении с ними соответствующих договоров.

В рамках расследования проводятся допросы, обыски, осмотры документов, касающихся деятельности учреждения, ряд криминалистических экспертиз, производство которых поручено ГКСЭ. Наложен арест на имущество.

Подследственному предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками продолжают устанавливать все эпизоды противоправной деятельности, а также причины и условия, способствовавшие совершению коррупционных преступлений в государственном учреждении.

Примечание: лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки или это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
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Минским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении директора одного из оздоровительных центров в Минском районе.
 
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