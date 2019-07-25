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Спасатели подняли на рельсы большую часть цистерн поезда, потерпевшего крушение под Витебском

26.07.2019 10:16 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из 15 цистерн с пропаном, сошедших 24 июля с железнодорожного пути на перегоне Орша — Витебск, на рельсы поставили уже девять, сообщает МЧС.


Утром 26 июля продолжаются работы по установке сошедших с рельсов цистерн на колесные пары. Остается поднять 6 цистерн, информирует МЧС.

Напомним, в среду, 24 июля, на участке Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов 15 цистерн грузового поезда (всего 68 вагонов в составе, в том числе 39 цистерн с газом, 1 вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов). При аварии никто не пострадал. В одной из цистерн обнаружили утечку пропана.

Людей из дачных поселков вблизи аварии эвакуировали — всего 64 человека.

Пропан из аварийной цистерны с утечкой полностью выкачали 25 июля, в 19.15.

Причина происшествия пока не ясна — ее устанавливают. Для расследования инцидента создана специальная комиссия. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Движение между Оршей и Витебском обещают восстановить в течение ближайших суток.

 
Теги: Витебск
 
 
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Из 15 цистерн с пропаном, сошедших 24 июля с железнодорожного пути на перегоне Орша - Витебск, на рельсы поставили уже девять.
 
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