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Спасатели подняли на рельсы большую часть цистерн поезда, потерпевшего крушение под Витебском
Источник материала: Tut.by
Из 15 цистерн с пропаном,
Утром 26 июля продолжаются работы по установке сошедших с рельсов цистерн на колесные пары. Остается поднять 6 цистерн, информирует МЧС.
Напомним, в среду, 24 июля, на участке Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье
Людей из дачных поселков вблизи аварии
Пропан из аварийной цистерны с утечкой полностью
Причина происшествия пока не ясна — ее устанавливают. Для расследования инцидента создана специальная комиссия. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Движение между Оршей и Витебском
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Из 15 цистерн с пропаном, сошедших 24 июля с железнодорожного пути на перегоне Орша - Витебск, на рельсы поставили уже девять.
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