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Житель Пинска уехал на заработки в Россию и пропал
26.07.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
5 июня 2019 года уехал на заработки в г. Долгопрудный (Российская Федерация). До настоящего времени его местонахождение не известно.
Приметы: на вид 25-30 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавый, глаза карие, волосы темно-русые.
Особые приметы: отсутствуют четыре передних зуба на верхней челюсти, небольшой шрам на груди с правой стороны, шрам на спине с правой стороны, шрам на правой ноге ниже колена. На левом и правом предплечье татуировки в виде надписей на английском языке, на левом плече татуировка в виде текста на русском языке.
Просим граждан, имеющих какую-либо информацию о разыскиваемом, сообщить по телефону 102.
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