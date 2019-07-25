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Житель Пинска уехал на заработки в Россию и пропал

26.07.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Житель Пинска уехал на заработки в Россию и пропал
Пинским ГОВД разыскивается без вести пропавший Чернякович Александр Степанович, 14.03.1991 года рождения, проживавший в Пинске.

5 июня 2019 года уехал на заработки в г. Долгопрудный (Российская Федерация). До настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавый, глаза карие, волосы темно-русые.
Был одет в черную мастерку с лампасами белого цвета, черные штаны с лампасами белого цвета, черные кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

Особые приметы: отсутствуют четыре передних зуба на верхней челюсти, небольшой шрам на груди с правой стороны, шрам на спине с правой стороны, шрам на правой ноге ниже колена. На левом и правом предплечье татуировки в виде надписей на английском языке, на левом плече татуировка в виде текста на русском языке.

Просим граждан, имеющих какую-либо информацию о разыскиваемом, сообщить по телефону 102.

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