Количество выявляемых Гомельской таможней административных правонарушений растет

Источник материала: Газета Авангард

Гомельской таможней на постоянной основе ведется активная работа по выявлению, пресечению и предупреждению фактов нарушения законодательства, незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и транспортных средств, вовлечения их в незаконный торговый оборот.

В первом полугодии 2019 года в 2 раза увеличилось количество дел об административных правонарушениях по сравнению с 1 полугодием 2018 года, в том числе за недекларирование товаров практически в 3 раза.

Так, только за прошедшие сутки должностными лицами таможни выявлено 18 административных правонарушений, предметами которых явились товары на общую сумму более 65 тысяч белорусских рублей.

Стоит отметить, что наиболее часто физические лица в нарушение норм законодательства перемещают алкогольные изделия, мясную продукцию и сигареты в количестве, превышающем установленные нормы.

Гомельская таможня напоминает, что в случае наличия сомнений в необходимости таможенного декларирования товара, рекомендуется избрать «красный» коридор (в случае наличия в пункте пропуска системы двойного коридора) и произвести таможенное декларирование таких товаров с использованием пассажирской таможенной декларации.

В целях сокращения временных затрат на совершение необходимых таможенных операций пассажирская таможенная декларация может быть заполнена заранее на портале предварительного электронного предоставления сведений физическими лицами, размещенном на едином Интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь www.customs.gov.by.

По материалам Гомельской таможни