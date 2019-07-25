Миномётная мина обнаружена при автогрейдировании грунтовой дороги в Пинске

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в военном комиссариате, 24 июля в Пинске при автогрейдировании дороги на улице Доброй была обнаружена минометная мина времен Великой Отечественной войны. Прибывшая на место вызова саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 найденный боеприпас уничтожила.

Пинский военкомат напоминает, что мина не всегда похожа на мину, а граната – на гранату, большая часть опасных предметов кажутся безобидными. Бутылка с жидкостью вполне способна оказаться «стеклянной гранатой» с самовоспламеняющейся на воздухе горючей смесью, температура горения которой около 1000°С.

Если вы нашли предмет, похожий на снаряд, мину, авиабомбу, гранату: