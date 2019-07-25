Миномётная мина обнаружена при автогрейдировании грунтовой дороги в Пинске

Источник материала:
Полесская правда
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Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в военном комиссариате, 24 июля в Пинске при автогрейдировании дороги на улице Доброй была обнаружена минометная мина времен Великой Отечественной войны. Прибывшая на место вызова саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 найденный боеприпас уничтожила.
Пинский военкомат напоминает, что мина не всегда похожа на мину, а граната – на гранату, большая часть опасных предметов кажутся безобидными. Бутылка с жидкостью вполне способна оказаться «стеклянной гранатой» с самовоспламеняющейся на воздухе горючей смесью, температура горения которой около 1000°С.
Если вы нашли предмет, похожий на снаряд, мину, авиабомбу, гранату:
- ни в коем случае не трогайте его, не сдвигайте с места, не наносите по нему механических ударов, не разводите над ним костров, иначе может произойти взрыв. Невзирая на длительное время, механические взрыватели могли сохраниться – некоторые детали боеприпасов сделаны из материалов, не подвергающихся коррозии (латунь, нержавеющая сталь); даже части и осколки боеприпасов могут представлять опасность для жизни человека;
- немедленно сообщите о находке своему участковому инспектору милиции или в Пинский городской или районный отделы внутренних дел по телефонам: ГОВД – 102, 31-28-00; РОВД – 139, 31-20-00; или в Пинский горрайотдел по ЧС – 101, 63-32-01, 63-32-02, или в военный комиссариат города Пинска и Пинского района – 32-27-21, или в администрацию предприятия, школы, сельсовет, указать точное местонахождение предполагаемого взрывоопасного предмета, свои контактные телефоны и домашний адрес;
- до прибытия представителей ОВД или МЧС не разрешайте никому подходить к взрывоопасному предмету и трогать его. Уничтожить этот предмет могут только специалисты-саперы в специально установленных местах.