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Прямо сейчас в Бресте проходят тактико-специальные учения МЧС, смотрите видео
26.07.2019 16:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 26 июля 2019 года проходят совместные тактико-специальные учения подразделений
Учение будет состоять из нескольких блоков: отработка аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП, проведение работ по восстановлению движения железнодорожных составов на аварийном участке пути.
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Сегодня, 26 июля 2019 года проходят совместные тактико-специальные учения подразделений МЧС Брестского гарнизона и Государственной пожарной службы Бяльского...
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