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На Аляске утонула гражданка Беларуси
Источник материала: Tut.by
На Аляске утонула 24-летняя гражданка Беларуси — супруга активиста инициативы Legalize Belarus Петра Маркелова.
О ЧП первой сообщила местная газета
Как сообщает газета, о гибели супруги муж сообщил местным властям 25 июля.
Возраст Piotr Markielau совпадал с возрастом известного активиста инициативы Legalize Belarus Петра Маркелова. Кроме того, на его странице в Инстаграме размещены снимки с Аляски. Маркелов подтвердил БелаПАН, что речь идет о нем и его супруге, которую зовут Ника Никонова. "Все наши вещи утонули", — сообщил он. Маркелов еще находится на территории США. В ближайшее время он обещал рассказать подробности случившегося.
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На Аляске утонула 24-летняя гражданка Беларуси - супруга активиста инициативы Legalize Belarus Петра Маркелова.
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