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В Новополоцке несколько человек избили 70-летнего сторожа кафе и вынесли оттуда еду и спиртное

27.07.2019 12:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 2.30 26 июля несколько человек избили 70-летнего сторожа летнего кафе, а потом вынесли из заведения алкоголь и продукты, сообщили в УВД Витебского облисполкома. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 («Разбой») УК.

Пострадавший обратился в милицию. «Накануне инцидента компания взрослых приобрела в ночном магазине по просьбе несовершеннолетних спиртное. После совместного распития, проходя мимо расположенного неподалеку летнего кафе, у них возник конфликт со сторожем. Пожилого мужчину избили, забрали часть товара, находящегося в торговом объекте и скрылись», — сообщили в милиции.

Установлены подозреваемые. Задержаны неработающий 27-летний местный житель, 15-летний новополочанин и 17-летний житель Бешенковичского района. Все ранее попадали в поле зрения милиции за различные правонарушения.

 
 
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Около 2.30 26 июля несколько человек избили 70-летнего сторожа летнего кафе, а потом вынесли из заведения алкоголь и продукты
 
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