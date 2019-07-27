В Щучине рыбак выловил из городского озера пусковое устройство от отстреленной ракеты

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня около 8 часов утра в городском водоеме Щучина рыболов выловил плывший по воде предмет, внешне похожий на советский переносной зенитный ракетный комплекс «Игла-1» (ПЗРК), сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РБ.

Прибывшие по сообщению следователи произвели изъятие предмета, осмотрели место происшествия, опросили очевидца. После проведения ряда проверочных и процессуальных действий с участием специалистов предварительно установлено, что предмет является одноразовым пусковым устройством от отстреленной ракеты ПЗРК. Угрозы для жизни и безопасности людей оно не представляет

Получение окончательных выводов станет возможным после проведения соответствующих экспертиз. Щучинским РОСК проводится проверка.

Служба информации «ГП»

Фото: Telegram-канал СК РБ https://grodnonews.by/