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В Щучине рыбак выловил из городского озера пусковое устройство от отстреленной ракеты
28.07.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня около 8 часов утра в городском водоеме Щучина рыболов выловил плывший по воде предмет, внешне похожий на советский переносной зенитный ракетный комплекс «Игла-1» (ПЗРК),
Прибывшие по сообщению следователи произвели изъятие предмета, осмотрели место происшествия, опросили очевидца. После проведения ряда проверочных и процессуальных действий с участием специалистов предварительно установлено, что предмет является одноразовым пусковым устройством от отстреленной ракеты ПЗРК. Угрозы для жизни и безопасности людей оно не представляет
Получение окончательных выводов станет возможным после проведения соответствующих экспертиз. Щучинским РОСК проводится проверка.
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Сегодня около 8 часов утра в городском водоеме Щучина рыболов выловил плывший по воде предмет, внешне похожий на советский переносной зенитный ракетный комплекс...
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