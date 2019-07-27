ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Щучине рыбак выловил из городского озера пусковое устройство от отстреленной ракеты

28.07.2019 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Щучине рыбак выловил из городского озера пусковое устройство от отстреленной ракеты

Сегодня около 8 часов утра в городском водоеме Щучина рыболов выловил плывший по воде предмет, внешне похожий на советский переносной зенитный ракетный комплекс «Игла-1» (ПЗРК), сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РБ.

Прибывшие по сообщению следователи произвели изъятие предмета, осмотрели место происшествия, опросили очевидца. После проведения ряда проверочных и процессуальных действий с участием специалистов предварительно установлено, что предмет является одноразовым пусковым устройством от отстреленной ракеты ПЗРК. Угрозы для жизни и безопасности людей оно не представляет

Получение окончательных выводов станет возможным после проведения соответствующих экспертиз. Щучинским РОСК проводится проверка.

Служба информации «ГП»
Фото: Telegram-канал СК РБ
https://grodnonews.by/
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня около 8 часов утра в городском водоеме Щучина рыболов выловил плывший по воде предмет, внешне похожий на советский переносной зенитный ракетный комплекс...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Новополоцке несколько человек избили 70-летнего сторожа кафе и вынесли оттуда еду и спиртное
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика