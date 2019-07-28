На фестивале еды в Калифорнии произошла стрельба: трое убитых, 12 пострадавших

Источник материала: Tut.by

Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния. Об этом сообщила полиция города Гилрой, запись была опубликована в Twitter полицейского управления.

WATCH: A shooting at the Gilroy Garlic Festival in the San Francisco Bay Area caused mass chaos among festival attendees tonight. This video posted on social media shows the festival-goers scattering in confusion https://t.co/3VW0U01jlh pic.twitter.com/9qngUQVlT7 — CBS News (@CBSNews) July 29, 2019

По словам члена городского совета Гилроя, Диона Бранко, по меньшей мере 3 человека погибли, 12 пострадали, пишет AP . Это предварительные данные, количество жертв стрелка может возрасти.

Президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что сотрудники правоохранительных органов находятся на месте стрельбы. «Согласно сообщениям, стрелок еще не задержан. Будьте осторожны», — написал он.

Фестиваль Gilroy Garlic является одним из крупнейших фестивалей подобного рода в США и продолжается три дня. Его посещает порядка 100 тысяч человек.