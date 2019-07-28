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На фестивале еды в Калифорнии произошла стрельба: трое убитых, 12 пострадавших

29.07.2019 07:32 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния. Об этом сообщила полиция города Гилрой, запись была опубликована в Twitter полицейского управления.

По словам члена городского совета Гилроя, Диона Бранко, по меньшей мере 3 человека погибли, 12 пострадали, пишет AP. Это предварительные данные, количество жертв стрелка может возрасти.

Президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что сотрудники правоохранительных органов находятся на месте стрельбы. «Согласно сообщениям, стрелок еще не задержан. Будьте осторожны», — написал он.

Фестиваль Gilroy Garlic является одним из крупнейших фестивалей подобного рода в США и продолжается три дня. Его посещает порядка 100 тысяч человек.

 
 
Ссылка на источник 104
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Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния. Стрелок пока не задержан.
 
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