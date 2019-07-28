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На фестивале еды в Калифорнии произошла стрельба: трое убитых, 12 пострадавших
Источник материала: Tut.by
Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния. Об этом сообщила полиция города Гилрой, запись была опубликована в
По словам члена городского совета Гилроя, Диона Бранко, по меньшей мере 3 человека погибли, 12 пострадали, пишет
Президент США Дональд Трамп в
Фестиваль Gilroy Garlic является одним из крупнейших фестивалей подобного рода в США и продолжается три дня. Его посещает порядка 100 тысяч человек.
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Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния. Стрелок пока не задержан.
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