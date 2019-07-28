Результаты контроля соблюдения порядка консервации и списания неиспользуемых объектов недвижимости в Гомельской области

Источник материала: Газета Авангард





В Гомельской области на начало 2019 года для обеспечения сохранности имущества с целью дальнейшего его использования на консервации находилось 230 государственных объектов недвижимости, числящихся на балансах организаций различной формы собственности, а также государственных учреждений, общей площадью 180641 кв.м, что составляет 1,3% от общей площади объектов недвижимости находящихся в собственности государства на территории области.

При этом в результате работы местных органов власти площадь законсервированного госимущества в Гомельской области за последние три года снизилась на 35835 кв.м с 216476 кв.м до 180641 кв.м или на 16,6%.

Принимаемые местными органами власти меры позволили в 2018 году расконсервировать и продать 33 объекта недвижимости на общую сумму 84,4 тыс. руб. После расконсервации 38 объектов используются балансодержателями в собственной хозяйственной деятельности, 20 объектов в течение длительного времени выставлялись на продажу и в связи с их невостребованностью, а также нецелесообразностью дальнейшего использования были снесены.

Вместе с тем контрольно-аналитические мероприятия показали, что не всеми балансодержателями выполнялись требования по сохранности законсервированных объектов, консервация отдельных объектов неоднократно продлевалась. Действенных мер по обеспечению вовлечения в хозяйственный оборот законсервированного имущества не принималось.

Например, КСУП «Кривск» в д. Бацунь Буда-Кошелвского района по ул. Школьной, 15Г не была обеспечена должная сохранность законсервированного здания котельной, в которуое имелся свободный доступ, отсутствовал порядок на прилегающей территории.

Аналогично, не обеспечена сохранность административного здания КСУП «Совхоз Потаповский» в д. Шарибовка Буда-Кошелвского района по ул. В.Комарова, 2, здания молодежного центра КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью» в д. Ректа Жлобинского района, здания детского сада отдела образования, спорта и туризма Буда-Кошелевского райисполкома в д. Ивановка, ул. Поселок, 56.

Коммерческая привлекательность для использования в хозяйственной деятельности законсервированных длительное время объектов с каждым годом уменьшается. Из 33 расконсервированных и проданных в 2018 году объектов 20 (59%) реализовано на аукционах по ценам от одной до трех базовых величин.

Вместе с тем имеют место факты длительной консервации отдельных объектов без принятия мер по вовлечению неиспользуемого государственного имущества в хозяйственный оборот.

Например, законсервированный и неиспользуемый с 2014 года комплекс зданий профилактория на 100 мест в общей площадью 1966 кв.м ГУ «СДЮШОР № 7 г. Гомеля» решено выставить на торги в 2019 году после вмешательства Комитета.

Комитетом области проанализированы причины нарушений, выявленных при проведении консервации госимущества, местным органам власти направлены рекомендации о недопущении подобных фактов. Балансодержателями ограничен доступ в законсервированные здания, наведен порядок внутри зданий и на прилегающих территориях.

Также необходимо отметить, что демонтаж списанных объектов нередко проводится организациями до определенной стадии, а наведение порядка после сноса откладывается на неопределенный срок.

Так, в Буда-Кошелевском районе после демонтажа здания дома культуры в д. Ивановка более 4-х месяцев по месту нахождения снесенных объектов оставались неубранными свыше 500 куб.м строительных отходов от сноса здания. В д. Недойка Буда-Кошелевского района на землях общего пользования находились неубранными строительные отходы, образовавшиеся после демонтажа здания бывшей школы.

Для устранения выявленных фактов нарушений природоохранного законодательства информация направлена в Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. После вмешательства Комитета области в д. Недойка Буда-Кошелевского района на землях общего пользования наведен порядок, балансодержателю бывшего здания дома культуры в д. Ивановка установлены конкретные сроки для наведения порядка на земле, в отношении виновных должностных лиц начат административный процесс.

Анализ ситуации по неиспользуемому государственному имуществу будет продолжен.

К.И.Таранов, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Гомельской области