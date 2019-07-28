Зоны повышенной опасности

Источник материала: Кричевская жизнь



Железнодорожные переезды являются зонами повышенной опасности для автомобилистов, поскольку по ним проезжают поезда на большой скорости, которые не могут остановиться мгновенно – для этого им в лучшем случае требуются сотни метров.

Столкновение транспортного средства с поездом – серь­езный вид дорожно-транспортных происшествий. Такие аварии, несмот­ря на их относительно небольшое количество, имеют, как правило, очень тяжелые последствия.

Так, 13 июля, около 7.20, в Быховском районе на железнодорожном переезде, расположенном на 3-м км автодороги перегона Могилев-Быхов-Рогачев, произошло столкновение автомобиля «Ниссан Альмера» и поезда, который двигался по маршруту Могилев-Солигорск.Водитель «Ниссана», 68-летний житель деревни Мокрое Быховского района, от полученных травм скончался на месте. Автомобиль выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. По факту ДТП районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

Приближаясь к железнодорожному переезду, водитель зачас­тую сознательно идет на риск, видя приближающий состав и зап­рещающие сигналы. Железнодорожные переезды считаются достаточно опасной зоной, в которой обязательно выполнение определенных правил и требований сигнализации. Шлагбаумы, барьеры, светофоры и дежурные – это не только средства ограничения, но и методы обеспечения безопасности водителей, поэтому нарушать их сигналы нельзя, особенно учитывая то, что за это предусмотрено ощутимое взыс­кание.

За нарушение правил проезда железнодорожного переезда предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 51 до 102 рублей (ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь).

С. Мачульский,

начальник ОГАИ РОВД.