Жителя Хотимска насмерть сбил поезд под Борисовом - он стоял слишком близко к рельсам

Источник материала: Tut.by

Под Борисовом в ночь на 29 июля грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сообщает МВД. По предварительной информации, он мог слишком близко стоять к поезду, потому его затянуло под колеса состава.

Погибший — 51-летний житель Хотимска. Он, по первоначальным данным, стоял на железнодорожном переезде и пропускал поезд, который ехал из Орши в Минск. Но стоял слишком близко к рельсам, потому попал под поезд.

По данным МВД, с начала года в Беларуси произошло 63 несчастных случая на железной дороге. В результате которых 43 человека погибли, 20 травмированы.