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Жителя Хотимска насмерть сбил поезд под Борисовом - он стоял слишком близко к рельсам
Источник материала: Tut.by
Под Борисовом в ночь на 29 июля грузовой поезд насмерть сбил мужчину,
Погибший — 51-летний житель Хотимска. Он, по первоначальным данным, стоял на железнодорожном переезде и пропускал поезд, который ехал из Орши в Минск. Но стоял слишком близко к рельсам, потому попал под поезд.
По данным МВД, с начала года в Беларуси произошло 63 несчастных случая на железной дороге. В результате которых 43 человека погибли, 20 травмированы.
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По предварительным данным, погибший стоял на переезде, но его затянуло под товарняк.
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