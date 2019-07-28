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Жителя Хотимска насмерть сбил поезд под Борисовом - он стоял слишком близко к рельсам

29.07.2019 12:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Борисовом в ночь на 29 июля грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сообщает МВД. По предварительной информации, он мог слишком близко стоять к поезду, потому его затянуло под колеса состава.

Погибший — 51-летний житель Хотимска. Он, по первоначальным данным, стоял на железнодорожном переезде и пропускал поезд, который ехал из Орши в Минск. Но стоял слишком близко к рельсам, потому попал под поезд.

По данным МВД, с начала года в Беларуси произошло 63 несчастных случая на железной дороге. В результате которых 43 человека погибли, 20 травмированы.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, погибший стоял на переезде, но его затянуло под товарняк.
 
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