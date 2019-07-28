Супруги из Бреста получили термические ожоги от тротуарной плитки, которую купили для своего участка

Источник материала: Виртуальный Брест

Супруги Савчук из Бреста заказали через интернет тротуарную плитку с красивым названием «Шоколад». Стоило приобретение более 800 рублей, но по итогу оказалось некачественным и агрессивным, сообщает газета «Беларускi час».





Фото: сайт ФПБ

Эта история началась банально. Брестчане Владимир и Наталья Савчуки решили облагородить двор своего частного дома, заменив непрезентальный бетон на тротуарную плитку. И хотя глава семьи по роду службы связан со строительством, поиском необходимого материала занялась супруга, располагавшая свободным временем.

— Хотелось найти что-то симпатичное и не очень дорогое, — рассказывает Наталья. — В нашем городе я не нашла идеального сочетания цены и качества, а вот в интернете обнаружила то, что нужно: индивидуальный предприниматель из Минского района предлагал красивую тротуарную плитку по доступной цене.

Нажили проблему

На семейном совете решили сделать заказ. Остановились на квадратной плитке, по оформлению похожей на шоколад. Да и название было соответствующее. Цвет выбрали темно-серый («графит»). Договор под номером 1119 заключили 2 апреля этого года. Заказ Наталья по просьбе ИП оплатила сразу. Через две недели Савчуки поинтересовались, когда прибудет плитка. В ответ услышали: «Скоро». Ждать, правда, пришлось полтора месяца, но супруги не волновались. Забеспокоились, увидев доставленный заказ.

— Много плитки разбилось. И хотя поставщик обещал, что положит с десяток лишней на такой случай, «добавку» мы не обнаружили. Еще при выгрузке я обратил внимание, что плитка разная по толщине, — замечает Владимир.

По мере осмотра своего заказа Савчук мрачнел все больше и больше. Плитка сильно отличалась по цвету: одна светло-серая, другая слишком темная, третья — с оранжевыми пятнами. Более того, через несколько дней на плитке проступила соль, а при выгрузке супруги получили термические ожоги, что подтверждено медицинскими справками. Наталья обожгла живот, Владимир — ногу, то есть те места, которыми дотрагивались до плитки.

— Проблемы с кожей и появление высолов — явное доказательство того, что в продукции завышено количество химикатов, — уверен заказчик. — Высолы также с трудом удаляются предназначенными для этого специальными средствами. Дожди смывают химикаты с плитки на бетон, сквозь который раньше прорастала трава, а сейчас ее нет. Растущие рядом кусты тоже получили ожоги — на листьях появились рыжие пятна.

Дорожка ведет в суд

Разумеется, супруги предъявили претензии изготовителю. Предприниматель же практически все отрицает. Он согласился лишь с тем, что во время загрузки произошла ошибка и порядка 60 плиток положили другого цвета. Их стоимость можно возместить. А что касается претензий по цвету, дескать, это не «графит», то на сайте имеется предупреждение — картинка может не соответствовать оригиналу. Не считает поставщик браком и высолы, мол, соль выступает на поверхность при взаимодействии с влагой (обычная химическая реакция).

— Мы не хотим такую плитку, кривую и опасную, — заключает Наталья Савчук. — Договориться мирным путем о том, чтобы производитель забрал ее и вернул нам деньги, не удалось. Мы обратились в Общество защиты прав потребителей и попросили помочь подготовить исковое заявление в суд.

Председатель Брестского городского общественного объединения «Защита прав потребителей» Владимир Леоненко отметил: один из пунктов договора, который заключили между собой изготовитель плитки и Наталья Савчук, свидетельствует о том, что все споры решаются путем переговоров. Если в досудебном порядке достигнуть понимания не получается, то дорога одна — в суд.

Компетентно

Председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей» Анна Суша:

— Чтобы не попасть впросак, делая покупки и заказы посредством сети интернет, необходимо соблюдать некоторые правила. Разумеется, нет гарантии, что они предотвратят любую проблему, но все же следует очень внимательно относиться к выбору производителя или продавца.

Шаг 1: проверьте данные о продавце. На главной странице любого сайта должны быть разделы «О компании» и «Контакты», в которых можно найти подробную информацию о поставщике услуги. Ответственная организация всегда нацелена на общение с потребителем, открыта для вопросов и пожеланий. Отсутствие информации для обратной связи позволяет недобросовестным продавцам оставаться безнаказанными. Шаг 2: проверьте реквизиты. В разделе «Контакты» сайта ищите цифровой код — идентификационный номер налогоплательщика. С его помощью можно удостовериться в подлинности предприятия и законности его работы. Чтобы приобрести товар через Интернет, следует выбрать наиболее приемлемый и безопасный способ оплаты. Желательно, чтобы их было несколько. Прежде чем сделать окончательный выбор, не лишним будет ознакомиться с аналогичным опытом других людей. Сделать это можно на специальных виртуальных площадках — форумах, блогах. Главное, чтобы на них размещались комментарии незаинтересованных в продажах пользователей. Если количество отрицательных отзывов зашкаливает все мыслимые нормы, вывод один: лучше не связываться.