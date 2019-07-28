На стройплощадке БелАЭС двое рабочих получили травмы после падения люльки автовышки

Источник материала: Tut.by

Днем 27 июля во время работ по утеплению на административном здании на площадке строящейся АЭС в Островце упала люлька с рабочими, сообщили в Следственном комитете. Проводится проверка.

Травмы после падения получили 59-летний и 23-летний работники одного из подразделений областного строительного предприятия, выполнявших утеплительные работы на административном здании лабораторно-бытового комплекса строящейся АЭС в Островце.

«Установлено, что работники получили травмы в результате падения огороженной платформы (люльки) автовышки автомобиля „МАЗ“ с монтажным стреловым подъемником», — сообщили в СК.

Предположительно, причиной падения является сбой в работе оборудования. Оба работника были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, опрошены свидетели, изучается документация, назначены экспертизы, чтобы установить степени тяжести полученных работниками телесных повреждений.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение, а также меры для устранения причин и условий, способствовавших травмированию.