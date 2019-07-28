В Вороновском районе пограничники со стрельбой останавливали нарушителя

Источник материала: Вороновская газета

Инцидент произошел 28 июля в Вороновском районе.

В пограничной полосе в 30 метрах от границы с Литвой пограничный наряд обнаружил автомобиль Jeep без регистрационных номеров, возле которого находился неизвестный.

Увидев правоохранителей, мужчина сел в транспортное средство и попытался скрыться. Неизвестный проигнорировал неоднократные требования об остановке, после чего пограничники были вынуждены применить табельное оружие для задержания внедорожника.

В ходе поисковых мероприятий неподалеку на поле был задержан автомобиль с пробитыми колесами, а спустя несколько часов по месту жительства и его водитель.

– Свое нахождение на режимной территории житель деревни Бражельцы Вороновского района объяснил сбором даров природы, а скрыться решил, так как чего-то испугался, – сообщили в Госпогранкомитете.

В отношении мужчины начат административный процесс по ст.ст.23.30 (нарушение пограничного режима) и 23.4 (неповиновение) КоАП Беларуси. Ему грозят крупные штрафы.

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