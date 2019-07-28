Борисовчанин обвиняется в попытке убийства сожителя бывшей жены

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Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Борисова.

Он обвиняется в покушении на убийство (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 139 УК). Вечером 14 января следственно-оперативная группа прибыла к одному из многоквартирных домов в Борисове. Там 39-летнему жильцу были причинены травмы криминального характера. Через несколько часов был задержан скрывшийся с места преступления нападавший. "Во время расследования он свою вину отрицал. На допросах говорил, что во время преступления находился дома. После при предъявлении собранных следствием доказательств, подтверждающих его причастность к противоправным действиям, он отказался от дачи показаний", - рассказала Татьяна Белоног.

Допрошены свидетели, получены сведения о телефонных соединениях, результаты исследований, проведенных ГКСЭ по изъятым вещественным доказательствам. По заключению экспертов, имеющийся у мужчины синдром зависимости от алкоголя не нарушал его способность сознавать значение своих действий и руководить ими. Следователи установили, что из-за злоупотребления спиртным и постоянных семейных скандалов его супруга расторгла с ним брак и вместе с детьми переехала жить в съемную квартиру. Через некоторое время она стала проживать с другим мужчиной. "В тот вечер фигурант намеренно пришел к ее дому и караулил в подъезде на первом этаже. Когда пара вышла из квартиры, мужчина нанес спутнику экс-супруги несколько ударов ломом по голове, а затем ударил ножом. В связи с активным сопротивлением, а также вмешательством других людей он скрылся с места преступления. Угроза жизни потерпевшего была предотвращена своевременным оказанием медицинской помощи", - отметила Татьяна Белоног.