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Во время беспорядков в тюрьме в Бразилии погибли более 50 заключенных

29.07.2019 23:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В штата Пара на севере Бразилии в результате пятичасового восстания в тюрьме погибли 52 заключенных. Об этом сообщает телеканал G1 со ссылкой на службу исполнения наказаний.

Восстание началось из-за стычки между заключенными. Среди погибших 16 человек обезглавили, остальные задохнулись в результате пожара в одном из блоков тюрьмы. Отмечается, что двоих охранников тюрьмы мятежники взяли в заложники, позже их отпустили.

Мятеж начался около 7.00 по местному времени и продлился несколько часов. Служба исполнения наказаний пока не выяснила, какие преступные группировки ответственны за случившееся, отмечает телеканал.

В конце мая в тюрьме бразильского штата Амазонас погибли 15 человек во время драки между заключенными. Тогда о побегах заключенных не сообщали.

 
 
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Восстание началось из-за стычки между заключенными. Среди погибших 16 человек обезглавили, остальные задохнулись в результате пожара в одном из блоков тюрьмы.
 
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