В Витебске квартирантка украла боевые награды ветеранов, чтобы пропить их

Источник материала: Tut.by

28-летнюю жительницу Витебского района, снимавшую квартиру в областном центре, подозревают в краже наград участников войны, сообщает милиция региона.

В милицию обратился 42-летний витеблянин, который рассказал, что некоторое время назад сдал в наем женщине квартиру. Раньше она принадлежала его бабушке и дедушке. В квартире хранились награды стариков, ветеранов Великой Отечественной войны: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», а также орден Отечественной войны первой степени.

Когда срок аренды закончился, квартирантка съехала, но хозяин не обнаружил наград бабушки и дедушки.

Выяснилось, что женщина нашла награды, отдала их знакомым и разрешила продать, а вырученные деньги пропить вместе с друзьями.

Возбуждено уголовное дело за кражу государственных наград СССР. Милиционеры ищут медали и орден, чтобы вернуть их внуку ветеранов.