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При падении военного самолета в Пакистане погибли 17 человек
Источник материала: Tut.by
В городе Равалпинди на севере Пакистана рядом с торговым центром Раби упал военный самолет, сообщает местная газета
Небольшой самолет, тип которого не указывается, рухнул во время тренировочного полета над городом Равалпинди на севере страны. После того, как воздушное судно врезалось в задние, начался пожар.
В результате крушения погибли пять военных, находившихся на борту. Еще 12 человек гражданских погибли после того, как самолет рухнул на землю.
Причины катастрофы устанавливаются.
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В результате крушения погибли пять военных, находившихся на борту. Еще 12 человек гражданских погибли после того, как самолет рухнул на землю.
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