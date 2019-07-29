При падении военного самолета в Пакистане погибли 17 человек

Источник материала: Tut.by

В городе Равалпинди на севере Пакистана рядом с торговым центром Раби упал военный самолет, сообщает местная газета The News International . Погибли 17 человек, из них только пятеро были членами экипажа, остальные — гражданские.

Небольшой самолет, тип которого не указывается, рухнул во время тренировочного полета над городом Равалпинди на севере страны. После того, как воздушное судно врезалось в задние, начался пожар.

В результате крушения погибли пять военных, находившихся на борту. Еще 12 человек гражданских погибли после того, как самолет рухнул на землю.

Причины катастрофы устанавливаются.