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При падении военного самолета в Пакистане погибли 17 человек

30.07.2019 06:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В городе Равалпинди на севере Пакистана рядом с торговым центром Раби упал военный самолет, сообщает местная газета The News International. Погибли 17 человек, из них только пятеро были членами экипажа, остальные — гражданские.

Небольшой самолет, тип которого не указывается, рухнул во время тренировочного полета над городом Равалпинди на севере страны. После того, как воздушное судно врезалось в задние, начался пожар.

В результате крушения погибли пять военных, находившихся на борту. Еще 12 человек гражданских погибли после того, как самолет рухнул на землю.

Причины катастрофы устанавливаются.

 
 
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В результате крушения погибли пять военных, находившихся на борту. Еще 12 человек гражданских погибли после того, как самолет рухнул на землю.
 
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