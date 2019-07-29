Поезд сбил сидевшего на путях пьяного жителя Слуцка

Источник материала: Tut.by

29 июля поезд Осиповичи — Слуцк сбил молодого человека, сидевшего на путях. Как оказалось, он быль пьян. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Около 21.00 на перегоне Новодворцы — Слуцк поезд Осиповичи — Слуцк сбил 28-летнего пьяного жителя Слуцка, который сидел на путях.

«Машинист подавал сигналы и применял экстренное торможение, но мужчина не реагировал», — отметили в милиции.

С различными травмами молодой человек доставлен в больницу. Задержка движения поезда составила 14 минут.

С начала года на железной дороге зафиксировано 64 несчастных случая, в результате которых 43 человека погибли и 21 травмированы.