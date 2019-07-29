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На станции Брест-Восточный сошел с рельсов грузовой вагон «Беларуськалия»

30.07.2019 11:56 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 июля в 23.05 на станции Брест-Восточный произошел сход грузового вагона, сообщили TUT.BY в Брестском отделении Белорусской железной дороги.


Фото: vk.com/onlinebrest

Инцидент произошел во время выполнения маневровой работы. Вагон предназначался для перевозки минеральных удобрений. Его собственник — ОАО «Беларуськалий». К счастью, обошлось без пострадавших.

Для выяснения причин и обстоятельств произошедшего создана комиссия, вызваны специалисты. Проводится служебное расследование.






Напомним, вечером 24 июля на железной дороге в Витебском районе с рельсов сошли 15 цистерн со сжиженным газом. Авария случилась с грузовым поездом Витебск — Минск № 2029 на перегоне Замосточье — Богушевская возле деревни Савченки Витебского района. В составе было 68 вагонов, в том числе 39 цистерн со сжиженным газом.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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