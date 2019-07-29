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На станции Брест-Восточный сошел с рельсов грузовой вагон «Беларуськалия»
Источник материала: Tut.by
29 июля в 23.05 на станции Брест-Восточный произошел сход грузового вагона, сообщили TUT.BY в Брестском отделении Белорусской железной дороги.
Инцидент произошел во время выполнения маневровой работы. Вагон предназначался для перевозки минеральных удобрений. Его собственник — ОАО «Беларуськалий». К счастью, обошлось без пострадавших.
Для выяснения причин и обстоятельств произошедшего создана комиссия, вызваны специалисты. Проводится служебное расследование.
Напомним, вечером 24 июля на железной дороге в Витебском районе с рельсов
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