На станции Брест-Восточный сошел с рельсов грузовой вагон «Беларуськалия»

Источник материала: Tut.by

29 июля в 23.05 на станции Брест-Восточный произошел сход грузового вагона, сообщили TUT.BY в Брестском отделении Белорусской железной дороги.



Фото: vk.com/onlinebrest

Инцидент произошел во время выполнения маневровой работы. Вагон предназначался для перевозки минеральных удобрений. Его собственник — ОАО «Беларуськалий». К счастью, обошлось без пострадавших.

Для выяснения причин и обстоятельств произошедшего создана комиссия, вызваны специалисты. Проводится служебное расследование.





















Напомним, вечером 24 июля на железной дороге в Витебском районе с рельсов сошли 15 цистерн со сжиженным газом. Авария случилась с грузовым поездом Витебск — Минск № 2029 на перегоне Замосточье — Богушевская возле деревни Савченки Витебского района. В составе было 68 вагонов, в том числе 39 цистерн со сжиженным газом.