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Во время учебных стрельб в Гродненском гарнизоне пострадал военнослужащий

30.07.2019 23:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 июля во время учебных стрельб в Гродненском гарнизоне пострадал военнослужащий, сообщили в Минобороны.

«В Гродненском гарнизоне в ходе учебных стрельб со студентами военной кафедры в результате нарушения мер безопасности ранение мягких тканей плеча получил оператор учебного поля, военнослужащий 6-й отдельной механизированной бригады», — сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Ведутся следственные действия. Назначена проверка.

 
 
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Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.
 
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