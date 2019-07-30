Источник материала: Tut.by

30 июля во время учебных стрельб в Гродненском гарнизоне пострадал военнослужащий, сообщили в Минобороны.

«В Гродненском гарнизоне в ходе учебных стрельб со студентами военной кафедры в результате нарушения мер безопасности ранение мягких тканей плеча получил оператор учебного поля, военнослужащий 6-й отдельной механизированной бригады», — сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Ведутся следственные действия. Назначена проверка.