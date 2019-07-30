|
Во время учебных стрельб в Гродненском гарнизоне пострадал военнослужащий
Источник материала: Tut.by
30 июля во время учебных стрельб в Гродненском гарнизоне пострадал военнослужащий,
«В Гродненском гарнизоне в ходе учебных стрельб со студентами военной кафедры в результате нарушения мер безопасности ранение мягких тканей плеча получил оператор учебного поля, военнослужащий 6-й отдельной механизированной бригады», — сказано в сообщении.
В ведомстве рассказали, что военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.
Ведутся следственные действия. Назначена проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)