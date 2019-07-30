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Во время пожара в Столинском районе погибли 36 телят
Источник материала: Tut.by
36 телят погибли во время пожара на сельхозпредприятии в деревне Нижний Теребежов, Столинского района,
Огонь разгорелся 30 июля в кирпичном здании телятника 1976 года постройки. В пожаре погибли 36 телят, еще 48 в возрасте до двух месяцев эвакуировали спасатели и работники хозяйства.
Причина пожара устанавливается.
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Еще 48 эвакуировали спасатели и работники хозяйства.
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