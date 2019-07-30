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Во время пожара в Столинском районе погибли 36 телят

31.07.2019 08:12 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

36 телят погибли во время пожара на сельхозпредприятии в деревне Нижний Теребежов, Столинского района, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Огонь разгорелся 30 июля в кирпичном здании телятника 1976 года постройки. В пожаре погибли 36 телят, еще 48 в возрасте до двух месяцев эвакуировали спасатели и работники хозяйства.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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Еще 48 эвакуировали спасатели и работники хозяйства.
 
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