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Обвинение по уголовному делу в тайном похищении имущества (краже)

31.07.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Так, Л., в состоянии алкогольного опьянения, в апреле 2019 года, находясь в помещении кафе «Орхидея», расположенного по адресу: г. Борисов, пр. Революции, 17, с барной стойки, тайно похитил женскую сумку стоимостью 4000 рублей, в которой находился мобильный телефон общей стоимостью 2000 рублей, два плоских ключа общей стоимостью 10 рублей, два ключа от домофона общей стоимостью 12 рублей, с брелоком стоимостью 5 рублей, находившиеся на двух металлических кольцах, стоимости не имеющих, общей стоимостью 27 рублей, пачка сигарет стоимостью 3 рубля 20 копеек и зажигалка стоимостью 2 рубля 59 копеек, а всего имущества принадлежащего потерпевшей П. на общую сумму 6 032 рубля 79 копеек.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый Л. виновным себя признал полностью и показал, что в апреле 2019 года, находясь в кафе «Орхидея», похитил с барной стойки указанного кафе женскую сумочку темного цвета, с находящимися в ней мобильным телефоном, связкой ключей с брелоком, пачкой сигарет и зажигалкой. Объем и стоимость похищенного имущества не оспаривал. Не отрицал, что находился в состояние алкогольного опьянения.

Кроме признательных показаний обвиняемого, его виновность была полностью подтверждена показаниями потерпевшей, свидетельскими показаниями, вещественными доказательствами, а также письменными материалами дела.

Судом Борисовского района Л. признан виновным в тайном похищении имущества (краже) и на основании ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размер 55 базовых величин, что составляет 1 402 рубля 50 копеек.

Помощник прокурора Борисовского района юрист 2 класса Т.С. Якубович

 
 
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению Л., 1994 г.р., по ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь.
 
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