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На нефтегазовом комплексе в Бресте загорелся топливозаправщик

31.07.2019 12:12 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

31 июля произошел пожар на нефтегазовом комплексе на улице Гоздецкого в Бресте, сообщили на горячую линию TUT.BY очевидцы.


Фото: читатель Дмитрий

«Взрывы на нефтебазе Лукойла в Бресте. Уже около шести сильных хлопков, валит черный дым», — сообщил TUT.BY читатель.

В областном управлении МЧС сообщили, что в 11.23 в дежурную часть поступил звонок о возгорании топливозаправщика на территории нефтегазового комплекса. На место были направлены подразделения спасателей. По предварительной информации, пострадавших нет.

Видео: «Виртуальный Брест»

Видео: БрестСИТИ

 
Теги: Брест
 
 
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По предварительной информации, пострадавших нет.
 
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