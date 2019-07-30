На нефтегазовом комплексе в Бресте загорелся топливозаправщик

Источник материала: Tut.by

31 июля произошел пожар на нефтегазовом комплексе на улице Гоздецкого в Бресте, сообщили на горячую линию TUT.BY очевидцы.



Фото: читатель Дмитрий

«Взрывы на нефтебазе Лукойла в Бресте. Уже около шести сильных хлопков, валит черный дым», — сообщил TUT.BY читатель.

В областном управлении МЧС сообщили, что в 11.23 в дежурную часть поступил звонок о возгорании топливозаправщика на территории нефтегазового комплекса. На место были направлены подразделения спасателей. По предварительной информации, пострадавших нет.

Видео: «Виртуальный Брест»

Видео: БрестСИТИ