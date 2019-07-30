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Опасные маневры и смертельная невнимательность

31.07.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Фабулы «дорожных» пестрят формулировками «не выбрал, превысил, не пропус-тил, отвлекся, нарушил» и так далее. Этот перечень можно продолжать еще долго. Жизненная практика постоянно напоминает о том, что любое неправильное и необдуманное действие, идущее вразрез с законом дорог, рано или поздно может привести к непоправимым последствиям.
Водители, проявив невнимательность или в надежде на то, что они успеют проскочить, выезжая на главную дорогу, не пропускали автомобили, имеющие преимущественное право движения, что и привело к авариям. Часто ДТП происходят именно на перекрестках.
Главное и самое важное правило – обязательно предоставлять преимущество тем, кто имеет на это право. Но если вы видите, что какой-то лихач «на всех парах» мчит навстречу беде, не подставляйте под удар его автомобиля свое здоровье и жизнь, пропустите его, для вас это будет безопаснее.
Перед выполнением любого маневра необходимо в обязательном порядке убедиться в безопасности и в том, что ваши действия не создадут помех другим участникам движения. Относитесь к другим так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам!
При управлении транспортным средством необходимо быть предельно осторожными и концентрировать свое внимание на возможной опасности. Каждому пора осознать: дорога – не игра! Она требует к себе уважения.
Самым распространенным нарушением ПДД является превышение скоростного режима. Возможности современных автомобилей способствуют тому, что превышение скорости стало обычным явлением на дорогах. За подобные нарушения ужесточается наказание, увеличиваются штрафы и даже предусмот-рено лишение водительских прав.
Не стоит также забывать, что водитель, превышающий скорость, подвергает риску не только себя, но и окружающих людей. Ограничение скорости – мера, позволяющая сохранить жизнь всех участников дорожного движения. При ДТП на скорости 30 км/ч риск смертельного исхода для пешехода равен 5%, при 50 км/ч – 40%, а при 65 км/ч – уже 84%.
Автолюбители спешат, стараясь сэкономить время, но превышение скорости в реальных условиях дорожного движения не приводит к существенному выиг-рышу во времени. Лишь 2 минуты выиг-рает водитель, преодолевающий средний, скажем, городской маршрут (около 20 км) со скоростью 80 км/ч, вместо разрешенных 60 км/ч.
Госавтоинспекция напоминает, что за превышение скорости от 20 до 30 км/ч штраф составит от 1 до 3 базовых величин, за превышение более чем на 30 км/ч – от 3 до 10 б.в. За повторное, в течение года, превышение скорости водители вообще могут лишиться права управления транспортным средством на срок до одного года.
Необходимо понять, что проблем и в жизни, и на дороге станет меньше, если соблюдать установленные для всех правила. Ведь правила подсказаны многовековым опытом, а не придуманы вчера, чтобы усложнить жизнь водителям и пешеходам.
ОГАИ РОВД.

 
 
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Фабулы «дорожных» пестрят формулировками «не выбрал, превысил, не пропус-тил, отвлекся, нарушил» и так далее. Этот перечень можно продолжать еще долго.
 
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