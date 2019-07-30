Источник материала: Кричевская жизнь

Прокуратурой района в первом полугодии 2019-го проведена системная работа по совершенствованию механизмов защиты конституционных прав и свобод граждан, повышению эффективности борьбы с преступностью, выработке новой, отвечающей потребностям современного общества, концепции правового регулирования экономических отношений.

Координация мероприятий в сфере борьбы с коррупцией и преступнос­тью, профилактики правонарушений осуществлялась путем проведения совещаний, внесения актов прокурорского надзора, в том числе и посредством регулярного информирования органов власти о динамике и структуре правонарушений, исполнении законодательства, направленного на устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Одним из ключевых направлений деятельности прокуратуры района в реализации правозащитного потенциала явился надзор за исполнением законодательства и законностью правовых актов. Основные усилия прокуратуры района сосредоточены на реальное устранение нарушений законности, на привлечение винов­ных к ответственности, возмещение государству причиненного материального ущерба и предупреждение правонарушений.

По итогам шести месяцев 2019 года на территории района зарегистрированы 139 преступлений (в первом полугодии 2018 года – 139 преступлений). В анализируемом периоде 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года не допущен рост тяжких и особо тяжких преступлений: зарегистрированы по 13 в каждом отчетном периоде. С негативной стороны характеризуется криминогенная обстановка в сфере профилактики рецидивной преступности. Количество преступ­лений, совершенных лицами, имеющими не снятую и не погашенную судимость, увеличилось с 31 до 39, или плюс 25,8%.

Статистические данные, а также результаты проводимых прокуратурой района надзорных мероприятий свидетельствуют о том, что профилактическая работа в отношении лиц, ранее совершивших преступ­ления, субъектами профилактики проводится на низком уровне, пьянство и антисоциальный образ жизни правонарушителей остаются вне поля их зрения и не получили должной оценки, а также не повлекли соответствующего реагирования со стороны работников УИИ РОВД, наблюдательной комиссии при рай­исполкоме, советов общественных пунктов охраны правопорядка.

Отмечается рост количества прес­туплений, совершенных в общественных местах, с 19 до 29, или на 52,6%, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 21 до 29, или на 38,1 %, что вызвано, в первую очередь, низкой и нерезультативной организацией работы РОВД по профилактике правонарушений в сфере незаконного производства и оборота крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги и спирта).

К административной ответственности по ст.ст. 12.27, 12.43 КоАП Респуб­лики Беларусь привлечены 32 гражданина, при показателе аналогичного периода прошлого года – 37 граждан. На протяжении 2018-2019 годов не отвечает сложившейся криминогенной обстановке по исследуемому вопросу работа РОВД и иных субъектов профилактики в час­ти ограничения в дееспособности лиц, злоупотреб­ляющих спиртными напитками и ставящих свои семьи в тяжелое материальное положение. В первом полугодии 2019-го по решению суда района ограничены в дее­способности всего 2 гражданина, злоупотребляющих спиртными напитками. Прокуратурой района проведены 4 проверки по вопросам профилактики правонарушений, о борьбе с пьянством и наркоманией, в ходе которых выявлены системные грубые нарушения и существенные упущения в работе райис­полкома, РОВД, функционирующих на территории района восьми СОПОПов, добровольных дружин. Как показали результаты проведенных проверок, в регионе отсутствует налаженная система профилактики правонарушений, начиная с РОВД и заканчивая добровольными дружинами. В части требований Директивы № 3 Президента Республики Беларусь «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства», Директивы № 6 Президента Республики Беларусь «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли» прокуратурой района проведены проверки соблюдения законодательства о сохранности сельскохозяйственной техники и запасных частей, горюче-смазочных материалов, удобрений и ядохимикатов, достоверности данных государственной статистической отчетности о ходе посевной кампании 2019 года, заготовки кормов, об охране труда, борьбе с пьянством на рабочих местах.

Обследован 21 сельскохозяйственный объект, в которых выявлены 38 нарушений, в том числе в сфере использования сельхозтехники, сохранности ГСМ, семенного материала, удобрений и средств защиты растений, в сфере закупок, законодательства о труде. Подготовка техники к полевым работам осуществлялась недостаточными темпами, отставание от графиков ремонта техники выявлено практически во всех хозяйствах района.

Значительное количество недостатков и нарушений, оказывающих негативное влияние на эффективность и результативность деятельности сельскохозяйственной отрасли и повлекших экономическую нестабильность сельскохозяйственных организаций, опосредовано системным игнорированием со стороны должностных лиц предприя­тий и управлению по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома технологических нормативных правовых актов и регламентов на различных этапах сельскохозяйственного производства.

Распространенный характер имеют нарушения ветеринарно-санитарных, санитарно-эпидемиологических и других правил при содержании крупного рогатого скота. В отдельных хозяйствах на протяжении всего годичного цикла навозохранилища переполнены, стойловые места животных и выгульные площадки от навоза своевременно не очищаются, подстилка для животных отсутствует, в сараях для содержания КРС имеют место сырость, агрессивная аммиачная среда. Закономерным итогом подобного содержания скота являются его низкая продуктивность, непроизводительное выбытие скота и падеж, факты которых должностными лицами сельскохозяйственных организаций продолжают скрываться.

Приобрели системный характер случаи возврата молока перерабатывающими заводами сельхозорганизациям по причине его низкого качества, непригодности к переработке и упот­реблению, что в подавляющем большинстве случаев является следствием заболеваемости животных из-за ненадлежащего их кормления и содержания. Отсутствие должного контроля качества произведенной продукции свидетельствует о ненадлежащем контроле по данному вопросу со стороны управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, главного ветеринарного врача района.

Выполнение поручений Главы государства о наращивании производства сельхозпродукции находятся под угрозой срыва. Многочисленные контрольные и профилактические мероприятия районной инспекции труда, ФСЗН, природоохранной инспекции, службы ветеринарного надзора не достигли цели улучшения финансовой и производственной дисциплины предприятий, а принимаемые меры административного воздействия только усугубляют экономическое положение сельхозпредприятий.

Практически повсеместно допускаются нарушения, связанные с ненадлежащим хранением сельскохозяйственной техники, подготовки техники к весенне-­полевым работам и уборочной кампании. Низкий уровень техничес­кой готовности сельскохозяйственной техники влечет нарушение агротехнических сроков уборки трав, зерновых и зернобобовых, проведения иных сельскохозяйственных работ. Ответственные за данное направление деятельности должностные лица фактически смирились с нарушениями трудовой, технологической, исполнительской и производственной дисциплины.

При посещении машинных дворов сельхозорганизаций выявлены факты бесхозяйственности и нарушений технологических норм и требований при ремонте техники во всех сельскохозяйственных предприятиях района. Как показывают результаты прокурорских проверок, рациональное и бережливое отношение работников в сфере агропромышленного комплекса к сохраннос­ти материальных ценностей не стало нормой. Отсутствие принципиального и безукоризненного подхода руководителей и иных должностных лиц сельхоз­организаций к сохранности собственности, попустительство и стремление сэкономить денежные средства на восстановлении ограждений, освещении, сторожевой охране неизбежно ведут к экономическим потерям.

Придавая особую значимость проблематике исполнения Директивы № 3 Президента Республики Беларусь «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства», прокуратура при осуществлении надзора за исполнением законодательства продолжала уделять внимание выполнению требований Директив № 1 Президента Рес­публики Беларусь «О мерах по укреп­лению общественной безо­пасности и дисциплины», № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата», вопросам исполнения законодательства об укреп­лении трудовой дисциплины, охраны трудовых прав граждан, предотвращения гибели людей на производстве, об обращениях граждан.

В первом полугодии 2019-го на предприятиях и в организациях района произошли 3 несчастных случая, из которых один – с тяжелым исходом (КСУП «Малятичи-АГРО»). В аналогичном периоде 2018 года несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями не допущено. Негативные статис­тические данные в сфере производственного травматизма указывают о низком уровне организации и проведения профилактической работы в организациях со стороны их непосредственных руководителей, специалистов по охране труда и стали возможными ввиду некачественного планирования и ненадлежащей организации работы по профилактике производственного травматизма райисполкомом.

Фактически на территории района местными исполнительными и распорядительными органами действенных мер по реализации возложенных на них полномочий по государственному управлению в области охраны труда не принимается, эффективно организованной на практике системы управления в области охраны труда не создано, что негативно отражается на состоянии законности, обеспечении безопаснос­ти граждан в процессе трудовой деятельности, и что, в свою очередь, нивелирует запланированный социально­ значимый эффект сис­темы управления охраны труда.

Эфемерность стабилизации на территории района обстановки в сфере производственного травматизма опо­средована и ненадлежащей организацией работы на рабочих местах. Особую тревогу вызывает состояние дел в УКПП «Водоканал», ГКУДСП «Кричевская СПМК-111», когда работники при выполнении своих трудовых обязаннос­тей вынуждены пренебрегать правилами охраны труда, личной безопасности вследствие халатности и бездействия руководящего состава предприятий, выполняя работы на технически неисправных станках и оборудовании.

Только в период проведения проверки с 18 по 19 июня нынешнего года по воп­росам исполнения законодательства об охране труда в УКПП «Водоканал», ГКУДСП «Кричевская СПМК-111» выявлен ряд грубейших нарушений правил и инструкций по охране труда, за что к административной ответственности по ч.1 ст. 9.17 КоАП Республики Беларусь привлечены 4 должностных лица УКПП «Водоканал», линейный мастер ГКУДСП «Кричевская СПМК-111».

Таким образом, органам исполнительной и распорядительной власти, комиссии по профилактике производственного травматизма и профессио­нальной заболеваемости при райис­полкоме и иным заинтересованным государственным органам необходимо принять ряд дополнительных организационных мер и управленческих решений, направленных на:

– выполнение Комплекса мер по преду­преждению гибели и травмирования людей на 2019 год, Плана мероприятий по реализации в районе положений Директивы № 1 Президента Республики Беларусь на 2019 год;

– неукоснительное выполнение решений райисполкома по вопросам производственного травматизма ответственными должностными лицами райисполкома;

– организацию результативной работы районных мобильных групп райис­полкома;

– проведение анализа эффективнос­ти работы системы управления охраной труда;

– создание эффективной системы контроля за соблюдением законодательства об охране труда на всех этапах производственного процесса, а также принципиальный спрос с руководителей и работников за нарушения требований охраны труда.

Осуществляя надзор за исполнением законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, прокуратурой района в первом полугодии 2019-го сконцентрировано внимание на защите конституционных прав и свобод граждан и юридических лиц. Во исполнение требований Директивы № 2 Президента Республики Беларусь «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения» прокуратурой района в марте 2019 года проведена проверка качества и результативности рассмотрения поступающих в райисполком обращений граждан и юридических лиц. Результаты надзорных мероприятий указывают на то, что по многим обращениям необходимые меры по разрешению проблем, волнующих население, должностными лицами райисполкома в некоторых случаях не принимаются. Райисполкомом принимаются недостаточные меры по преодолению такого негативного фактора в деятельности государственных органов, как бюрократизм, невнимательное и равнодушное отношение к людям, что свидетельствует о существенных недостатках в организации работы с населением, связанных с неоказанием либо ненадлежащим оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Руководству и должностным лицам райисполкома следует принять исчерпывающие меры по выполнению требований Директивы № 2, совершенствованию работы с населением района, защите прав и законных интересов граждан. Зачастую граждане, обращаясь в правоохранительные органы и не получив необходимой защиты их прав, обращались в прокуратуру района, где законные права граждан и интересы были восстановлены.

Несмотря на то, что в районе реализуется комплекс пожарно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и сокращение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, гибелью на них людей, причинением вреда здоровью, имущественного ущерба жилищному фонду, производственной и социальной инфраструктуре, принятыми в текущем году мерами не удалось дос­тигнуть положительных результатов в сокращении числа пожаров. В районе сохраняется высокий уровень пожаров: в первом полугодие 2019-го зарегистрировано 13 пожаров, в аналогичном периоде 2018 года – 12. На пожарах погибли 2 человека. Результаты надзорной деятельности прокуратуры свидетельствуют о том, что недостаточно эффективное функционирование системы защиты населения от пожаров, наряду с беспечностью граждан, в ряде случаев обусловлено упущениями в деятельности местных органов власти, смотровых комиссий. Не обеспечен должный уровень контроля за выполнением принятых местными исполнительными и распорядительными органами решений в сфере обеспечения пожарной безопасности.

В районе не обеспечивается проведение полномасштабного смотра противопожарного состояния населенных пунктов и жилищного фонда. Работа смотровых комиссий отличается формализмом, не отвечает предъявляемым требованиям Типового положения об условиях и порядке проведения смотров противопожарного состояния жилых домов в населенных пунктах, утвержденного постановлением № 571 Кабинета Министров Республики Беларусь, Инструкции об условиях и порядке проведения ежегодного областного смотра противопожарного состояния жилищного фонда в населенных пунк­тах, утвержденной решением № 16-27 Могилевского облисполкома.

Не в полной мере обследуется жилищный фонд, без должного внимания остаются пустующие дома, являющиеся доступными для проживания асоциальных лиц, не имеющих постоянного места жительства. Как правило, такие жилые помещения обследуются крайне редко либо вовсе не обследуются, информацией о проживании в них посторонних лиц смотровые комиссии не располагают. Не налажено взаимодействие смотровых комиссий с другими субъектами, деятельность которых направлена на предупреждение пожаров, оказание помощи гражданам по устранению нарушений пожарных норм и правил в их жилье.

Вызывают нарекания нарушения пожарных норм и правил в сельскохозяйственных организациях района. По итогам первого полугодия 2019-го отмечается улучшение проводимой субъектами хозяйствования государственной формы собственности договорной и претензионно-исковой работы. Так, общая сумма дебиторской задолженности по итогам 6 месяцев 2019 года сократилась более чем на 42 % и составила 8782 тыс. рублей против 14174 в аналогичном периоде 2018 года. Несмотря на положительные результаты в работе субъектов хозяйствования по сокращению сумм дебиторской задолженности, желаемого результата по обеспечению законности в экономичес­кой сфере не достигнуто.

В ходе проведенных прокуратурой района проверок установлено, что, наряду с объективными причинами, связанными с тяжелым финансовым положением субъектов хозяйствования, образованию и росту просроченной дебиторской задолженности и убыточнос­ти отдельных предприятий во многом способствуют допускаемые нарушения в части исполнения хозяйственных договоров, касающихся условий оплаты, поставок материальных ценностей, продукции (услуг), и ненадлежащее проведение в организациях преддоговорной, договорной, а также претензионно-исковой работы по взыс­канию просроченной дебиторской задолженности. Зачастую юридическими службами организаций и предприятий работа по взысканию дебиторской задолженности сводится к предъявлению в Экономический суд Могилевской области исковых заявлений, заявлений о возбуждении приказного производства. Вне поля зрения организаций остаются вопросы по реальному поступлению денежных средств на счета предприятий, проведению зачетов и взаимозачетов по имеющимся перед дебиторами обязательствам.

По итогам обобщения органам исполнительной власти всех уровней, а также руководителям правоохранительных органов во втором полугодии 2019-го необходимо сосредоточить основное внимание на профилактике правонарушений и преступлений, защите конституционных прав граждан, оперативном решении наиболее острых социальных проблем, оказывающих отрицательное влияние на состояние правопорядка, активнее привлекать к этой работе трудовые коллективы и общественные формирования. Акцентировать внимание на проведение индивидуально-профилактических мероприятий с лицами, создающими конфликтные ситуации в семьях, совершающих правонарушения насильственного характера. Рассматривать воп­росы о персональной ответственности руководителей предприятий, не принявших должных мер к надлежащему исполнению законодательства о труде, а также не принявших должных мер к надлежащему исполнению законодательства об обращениях граждан. Осуществить комплекс мер, направленных на обеспечение надлежащего исполнения технологических регламентов по уходу, содержанию и кормлению животных, при воспроизводстве поголовья скота, оказании ветеринарной помощи животным и их лечении, ветеринарно-санитарных правил для молочно-товарных ферм и животноводческих комплексов. Принять неотложные меры по преодолению и профилактике заболеваемости животных.

Райисполкому необходимо повысить персональную ответственность должностных лиц управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, районной ветеринарной станции, руководителей сельскохозяйственных организаций за несоблюдение установленных требований ветеринарно-санитарных правил, иных актов законодательства, направленных на обеспечение сохранности и воспроизводства скота, выполнение доведенных показателей по производству и качеству молока. Принять исчерпывающие меры по погашению дебиторской задолженности государственных (с долей государства) предприятий.

Специалистам райисполкома, руководителям учреждений, предприятий и организаций на системной основе необходимо уделять пристальное внимание соблюдению требований законодательства об охране труда. Рассматривать на заседаниях райисполкома вопросы выполнения руководителями субъектов хозяйствования требований Директивы № 1 Президента Респуб­лики Беларусь «О мерах по укреплению общественной безопасности и ­дисциплины».

Л. Палевич,

прокурор района советник юстиции.