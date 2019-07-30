Пожар на территории нефтебазы в Бресте (официальные фото происшествия)

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в 11:23 в МЧС поступило сообщение о том, что горит топливозаправщик на территории нефтебазы по ул. Гоздецкого в Бресте.





К месту была направлена основная и дополнительная техника подразделений МЧС. Незамедлительно были предприняты все меры как по ликвидации горения, так и по недопущению распространения пламени на резервуары.













Дополнено: в 11:49 пожар ликвидирован, пострадавших нет.