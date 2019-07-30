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Пожар на территории нефтебазы в Бресте (официальные фото происшествия)
31.07.2019 13:34 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня в 11:23 в
К месту была направлена основная и дополнительная техника подразделений МЧС. Незамедлительно были предприняты все меры как по ликвидации горения, так и по недопущению распространения пламени на резервуары.
Дополнено: в 11:49
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Сегодня в 11:23 в МЧС поступило сообщение о том, что горит топливозаправщик на территории нефтебазы по ул. Гоздецкого в Бресте. К месту была направлена основная и...
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