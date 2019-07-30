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На Лукойле снова взорвалась паровоздушная смесь, в прошлый раз погиб человек
31.07.2019 13:34 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По информации ГОЧС, при поведении наливных работ дизельным топливом в автоцистерне «Рено» ТЭ ООО «Данко» на территории нефтебазы ИП «Лукойл Беларуси» произошёл взрыв паровоздушной смеси с последующим возгоранием 16-ти тонн дизельного топлива.
По предварительной информации уничтожена автоцистерна и навес сливоналивной эстакады. Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован. Резервуарный парк и другое имущество нефтебазы не пострадало. Причина взрыва устанавливается.
Недавно
Но оно в буквальном смысле чудом сохранилось. Будем надеяться, что выводы сделают и наведут порядок на предприятии.
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По информации ГОЧС, при поведении наливных работ дизельным топливом в автоцистерне «Рено» ТЭ ООО «Данко» на территории нефтебазы ИП «Лукойл Беларуси» произошёл...
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