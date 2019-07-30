ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Лукойле снова взорвалась паровоздушная смесь, в прошлый раз погиб человек

31.07.2019 13:34 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

По информации ГОЧС, при поведении наливных работ дизельным топливом в автоцистерне «Рено» ТЭ ООО «Данко» на территории нефтебазы ИП «Лукойл Беларуси» произошёл взрыв паровоздушной смеси с последующим возгоранием 16-ти тонн дизельного топлива.

На Лукойле снова взорвалась паровоздушная смесь, в прошлый раз погиб человек

По предварительной информации уничтожена автоцистерна и навес сливоналивной эстакады. Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован. Резервуарный парк и другое имущество нефтебазы не пострадало. Причина взрыва устанавливается.

На Лукойле снова взорвалась паровоздушная смесь, в прошлый раз погиб человек

Недавно был аналогичный случай, при котором погиб человек. Компания Лукойл даже подала жалобу в Ютюб, чтобы заблокировать это уникальное видео середины 2018 года:

Но оно в буквальном смысле чудом сохранилось. Будем надеяться, что выводы сделают и наведут порядок на предприятии.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  По информации ГОЧС, при поведении наливных работ дизельным топливом в автоцистерне «Рено» ТЭ ООО «Данко» на территории нефтебазы ИП «Лукойл Беларуси» произошёл...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
На нефтегазовом комплексе в Бресте загорелся топливозаправщик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика