На Лукойле снова взорвалась паровоздушная смесь, в прошлый раз погиб человек

Источник материала: Виртуальный Брест

По информации ГОЧС, при поведении наливных работ дизельным топливом в автоцистерне «Рено» ТЭ ООО «Данко» на территории нефтебазы ИП «Лукойл Беларуси» произошёл взрыв паровоздушной смеси с последующим возгоранием 16-ти тонн дизельного топлива.





По предварительной информации уничтожена автоцистерна и навес сливоналивной эстакады. Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован. Резервуарный парк и другое имущество нефтебазы не пострадало. Причина взрыва устанавливается.





Недавно был аналогичный случай , при котором погиб человек. Компания Лукойл даже подала жалобу в Ютюб, чтобы заблокировать это уникальное видео середины 2018 года:

Но оно в буквальном смысле чудом сохранилось. Будем надеяться, что выводы сделают и наведут порядок на предприятии.