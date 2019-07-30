Пожар на нефтебазе ликвидирован, выясняются причины (официальная информация)

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 31 июля 2019 года в 11:23 в МЧС поступило сообщение о том, что горит топливозаправщик на территории нефтебазы по ул. Гоздецкого в Бресте.





К месту была направлена основная и дополнительная техника подразделений МЧС.