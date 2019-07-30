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На территории нефтебазы Лукойл на ул. Гоздецкого взорвался бензовоз (предварительно)
31.07.2019 13:34 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Горение происходит на территории нефтебазы Лукойл на ул. Гоздецкого в Бресте.
К месту происшествия выехали значительные силы
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Горение происходит на территории нефтебазы Лукойл на ул. Гоздецкого в Бресте. К месту происшествия выехали значительные силы МЧС, вызвали помощь даже из...
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