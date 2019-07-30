|
Когда-нибудь видели, как поезд сходит с рельсов? В Чехии мужчина случайно заснял момент крушения
Источник материала: Tut.by
В Чехии, недалеко от города Марианске-Лазне, сошел с рельсов грузовой состав, перевозивший известь. Поезд двигался на скорости, в три раза превышающей разрешенную на этом участке пути. Момент крушения случайно снял на видео местный фотограф, который как раз вел съемки с квадрокоптером. Посмотрите, какие кадры ему удалось запечатлеть.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поезд двигался на скорости в три раза выше разрешенной.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)