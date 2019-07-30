Когда-нибудь видели, как поезд сходит с рельсов? В Чехии мужчина случайно заснял момент крушения

Источник материала: Tut.by

В Чехии, недалеко от города Марианске-Лазне, сошел с рельсов грузовой состав, перевозивший известь. Поезд двигался на скорости, в три раза превышающей разрешенную на этом участке пути. Момент крушения случайно снял на видео местный фотограф, который как раз вел съемки с квадрокоптером. Посмотрите, какие кадры ему удалось запечатлеть.