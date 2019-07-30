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Пострадали не менее 44 человек. Искусственная волна покалечила людей в китайском аквапарке
Источник материала: Tut.by
В китайском Лунцзине сотрудники аквапарка подали слишком большой напор воды в генератор, который создает искусственные волны. Из-за этого огромная волна налетела на отдыхающих — люди сталкивались друг с другом. В итоге пострадало 44 человека, они получили переломы и ушибы.
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Люди налетали не только друг на друга, но и на стенки бассейна. Некоторые получили переломы и ушибы.
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