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Пострадали не менее 44 человек. Искусственная волна покалечила людей в китайском аквапарке

31.07.2019 14:52 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В китайском Лунцзине сотрудники аквапарка подали слишком большой напор воды в генератор, который создает искусственные волны. Из-за этого огромная волна налетела на отдыхающих — люди сталкивались друг с другом. В итоге пострадало 44 человека, они получили переломы и ушибы.

 
 
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Люди налетали не только друг на друга, но и на стенки бассейна. Некоторые получили переломы и ушибы.
 
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