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Отсутствие техосмотра и 2 промилле алкоголя. В Ивьевском районе правоохранители проверили СПК

31.07.2019 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В хозяйстве в Ивьевском районе при освидетельствовании механизатора на рабочем месте обнаружили почти 2 промилле алкоголя. Какие еще нарушения были выявлены в ходе рейда рабочей группой УВД облисполкома?

Отсутствие техосмотра и 2 промилле алкоголя. В Ивьевском районе правоохранители проверили СПК

Уборочная кампания под строгим контролем органов правопорядка. Внимание эксперты обращают на каждую деталь: соблюдение правил, связанных с дорожным движением, экономические нарушения и состояние работников хозяйств. Чтобы на месте воочию увидеть и проверить все форматы работы, созданы так называемые рейдовые группы. Одна из таких отправилась в Ивьевский район инкогнито, никто не знал, что правоохранители приедут проверить работу хозяйств.

Отсутствие техосмотра и 2 промилле алкоголя. В Ивьевском районе правоохранители проверили СПК
Отсутствие техосмотра и 2 промилле алкоголя. В Ивьевском районе правоохранители проверили СПК

Почти одновременно с рейдовой группой на мехдвор заехали два грузовика с прицепами. Госавтоинспектор межрайонного отдела ГИИ УВД Иван Кодик сразу направился проверять документы. В обязательном порядке у водителя или механизатора должны быть страховка, путевой лист и, конечно же, водительское удостоверение или свидетельство тракториста-машиниста. Оба грузовика оказались без техосмотра. А такая техника не имеет права находиться на линии.

Тщательному осмотру также подлежат все плуги, они должны быть обозначены светоотражающими элементами. С этим в хозяйстве нет проблем. И металлолом хранится на специально отведенной территории. Казалось, что почти все в порядке, но самое грубое нарушение было найдено в ремонтной мастерской.

Старший инспектор по особым поручениям охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома Вячеслав Берней, присмотревшись к сотрудникам, заметил, что один из них подозрительно себя ведет.

Отсутствие техосмотра и 2 промилле алкоголя. В Ивьевском районе правоохранители проверили СПК

– Я же не за рулем, работу закончил, – пытается снять с себя ответственность сотрудник.

– У вас что рабочий день до двух? Сейчас рабочее время, а вы в мастерской в нетрезвом состоянии, вам и близко к технике подходить нельзя! – строго замечает старший оперуполномоченный по особо важным делам ОБЭВ КМ УВД облисполкома Денис Траскевич.

Нерадивого сотрудника отвели в помещение, в котором проходится контроль за состоянием работников хозяйства с помощью алкотестера. Правоохранители просят показать сотрудника журнал ответственного за проведение процедуры, где отражены результаты освидетельствования.

Отсутствие техосмотра и 2 промилле алкоголя. В Ивьевском районе правоохранители проверили СПК
Отсутствие техосмотра и 2 промилле алкоголя. В Ивьевском районе правоохранители проверили СПК
Отсутствие техосмотра и 2 промилле алкоголя. В Ивьевском районе правоохранители проверили СПК

– Утром он был трезв, иначе мы бы не допустили к работе. На таких нарушителей мы сразу составляем протокол,  а не заносим в журнал. Дальше с ними уже разбирается участковый. Утренний осмотр провожу тщательно, – рассказывает медсестра.

Наказание за такое нарушение – штраф до 10 базовых величин. А если сотрудник нарушит повторно в течение года, и вовсе может грозить административный арест и штраф до 15 базовых величин.

Отсутствие техосмотра и 2 промилле алкоголя. В Ивьевском районе правоохранители проверили СПК

– Это вопиющий случай, и мы примем положенные меры к этому работнику. Можем в любое время дня прийти и посмотреть, кто в каком состоянии, и применить алкотестер. Теперь будем делать это еще чаще. Злостных нарушителей приходится увольнять, – рассказывает председатель.

Контроль за работниками, связанными с хозяйственными работами, будет идти вплоть до окончания уборочного сезона.

"ГП".

 
 
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В хозяйстве в Ивьевском районе при освидетельствовании механизатора на рабочем месте обнаружили почти 2 промилле алкоголя. Какие еще нарушения были выявлены в...
 
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