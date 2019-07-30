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В Витебске из окна на пятом этаже выпал шестилетний мальчик
Источник материала: Tut.by
В Витебске днем 31 июля из окна на пятом этаже дома на улице Гагарина выпал 6-летний мальчик,
Ребенок был в квартире один — незадолго до случившегося его родственники отлучились.
Предварительный медицинский осмотр показал, что жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.
Следователи устанавливают обстоятельства ЧП.
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Ребенок был в квартире один - незадолго до случившегося его родственники отлучились.
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