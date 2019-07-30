В Витебске из окна на пятом этаже выпал шестилетний мальчик

Источник материала: Tut.by

В Витебске днем 31 июля из окна на пятом этаже дома на улице Гагарина выпал 6-летний мальчик, сообщает СК.





Ребенок был в квартире один — незадолго до случившегося его родственники отлучились.

Предварительный медицинский осмотр показал, что жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП.



