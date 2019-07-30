В центре Сморгони нетрезвый мужчина угрожал прохожим пневматическим пистолетом

Источник материала: Tut.by

В центре Сморгони вечером 29 июля нетрезвый мужчина грозил прохожим, что будет стрелять в них из настоящего пистолета. И даже показал оружие. Все происходило на стоянке такси на улице Гагарина. Люди спрятались за машины и вызвали милицию, сообщает милиция региона.



Фото: ulnovosti.ru

Сотрудники милиции, выехавшие на место происшествия, выяснили, что пистолет пневматический. Сейчас в отношении мужчины, который размахивал пневматикой на стоянке, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».