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В центре Сморгони нетрезвый мужчина угрожал прохожим пневматическим пистолетом

31.07.2019 15:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Сморгони вечером 29 июля нетрезвый мужчина грозил прохожим, что будет стрелять в них из настоящего пистолета. И даже показал оружие. Все происходило на стоянке такси на улице Гагарина. Люди спрятались за машины и вызвали милицию, сообщает милиция региона.


Фото: ulnovosti.ru

Сотрудники милиции, выехавшие на место происшествия, выяснили, что пистолет пневматический. Сейчас в отношении мужчины, который размахивал пневматикой на стоянке, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

 
 
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В центре Сморгони вечером 29 июля нетрезвый мужчина грозил прохожим, что будет стрелять в них из настоящего пистолета. И даже показал оружие. Все происходило на...
 
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