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В центре Сморгони нетрезвый мужчина угрожал прохожим пневматическим пистолетом
Источник материала: Tut.by
В центре Сморгони вечером 29 июля нетрезвый мужчина грозил прохожим, что будет стрелять в них из настоящего пистолета. И даже показал оружие. Все происходило на стоянке такси на улице Гагарина. Люди спрятались за машины и вызвали милицию,
Сотрудники милиции, выехавшие на место происшествия, выяснили, что пистолет пневматический. Сейчас в отношении мужчины, который размахивал пневматикой на стоянке, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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В центре Сморгони вечером 29 июля нетрезвый мужчина грозил прохожим, что будет стрелять в них из настоящего пистолета. И даже показал оружие. Все происходило на...
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