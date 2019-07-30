Смертельное ДТП на М6: новые подробности аварии

Источник материала: Вороновская газета





Инцидент произошел сегодня на 162-м километре автодороги М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша.

Около 11 часов 42-летний водитель, управляя тягачом марки МАЗ с полуприцепом, двигался со стороны столицы в направлении Гродно.





После проезда в Лидском районе транспортной развязки М6-М7, из-за возникших проблем с двигателем остановился на укрепленной обочине.

– Выходя из кабины, водитель почувствовал сильный удар в заднюю часть автомобиля. Как оказалось, водитель на грузовом автомобиле Мерседес двигался с Витебска в Скидель и по не установленной пока причине передней правой стороной ударил стоящий полуприцеп, после чего опрокинулся на левую сторону, – сообщили в ГАИ региона.







На месте происшествия погиб 34-летний пассажир, который, к слову, оказался просто попутчиком. Оба других водителя доставлены в учреждение здравоохранения. Их жизни ничего не угрожает.

Служба информации «ГП»

Фото: gaigrodno.by https://grodnonews.by/