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Смертельное ДТП на М6: новые подробности аварии

31.07.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Смертельное ДТП на М6: новые подробности аварии

Инцидент произошел сегодня на 162-м километре автодороги М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша.

Около 11 часов 42-летний водитель, управляя тягачом марки МАЗ с полуприцепом, двигался со стороны столицы в направлении Гродно.

Смертельное ДТП на М6: новые подробности аварии

После проезда в Лидском районе транспортной развязки М6-М7, из-за возникших проблем с двигателем остановился на укрепленной обочине.

– Выходя из кабины, водитель почувствовал сильный удар в заднюю часть автомобиля. Как оказалось, водитель на грузовом автомобиле Мерседес двигался с Витебска в Скидель и по не установленной пока причине передней правой стороной ударил стоящий полуприцеп, после чего опрокинулся на левую сторону, – сообщили в ГАИ региона. 

Смертельное ДТП на М6: новые подробности аварии
Смертельное ДТП на М6: новые подробности аварии

На месте происшествия погиб 34-летний пассажир, который, к слову, оказался просто попутчиком. Оба других водителя доставлены в учреждение здравоохранения. Их жизни ничего не угрожает.

Служба информации «ГП»
Фото: gaigrodno.by
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Инцидент произошел сегодня на 162-м километре автодороги М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша. Около 11 часов 42-летний водитель, управляя тягачом марки МАЗ с...
 
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