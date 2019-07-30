|
Смертельное ДТП на М6: новые подробности аварии
31.07.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Инцидент произошел сегодня на 162-м километре автодороги М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша.
Около 11 часов 42-летний водитель, управляя тягачом марки МАЗ с полуприцепом, двигался со стороны столицы в направлении Гродно.
После проезда
– Выходя из кабины, водитель почувствовал сильный удар в заднюю часть автомобиля. Как оказалось, водитель на грузовом автомобиле Мерседес двигался с Витебска в Скидель и по не установленной пока причине передней правой стороной ударил стоящий полуприцеп, после чего опрокинулся на левую сторону, – сообщили в ГАИ региона.
На месте происшествия погиб 34-летний пассажир, который, к слову, оказался просто попутчиком. Оба других водителя доставлены в учреждение здравоохранения. Их жизни ничего не угрожает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел сегодня на 162-м километре автодороги М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша. Около 11 часов 42-летний водитель, управляя тягачом марки МАЗ с...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)