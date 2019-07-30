Несовершеннолетний борисовчанин похитил 8 чугунных плит

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Сотрудники отдела уголовного розыска первым делом решили проверить окрестные пункты приема металла, в одном из которых и нашли искомое. В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что «краденное» сдал 15-лений учащийся 9 класса одной из средних школ города Борисова.

Подросток признался, что идея о краже в его голову пришла спонтанно. Прогуливаясь ранним утром по частному сектору, он обратил внимание на лежащую во дворе одного из домов чугунную плитку и решил, что на ней можно подзаработать. Несовершеннолетний беспрепятственно проник внутрь двора и через щель под забором стал протаскивать плиты.

Так как похищенное оказалось довольно увесистым, на пункте приема металлолома он во временное пользование взял тележку и на ней перетащил краденное добро. В общей сложности подростку удалось выручить порядка 60 рублей. Заработанные деньги он положил в свою копилку, как признается, деньги собирал на новый телефон.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Кража).