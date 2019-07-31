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В Витебске перевернулась фура

31.07.2019 23:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 17 часов 31 июля недалеко от Смоленского рынка на перекрестке улиц Гагарина и Людникова в Витебске перевернулась фура, сообщает ГАИ Витебска.


Фото: vk.com/vitebsk__jai

Фура везла поддоны из поселка Витьба в сторону Минска, за рулем автомобиля находился 30-летний пинчанин. По словам водителя, во время движения он полагался на дорожные знаки и навигатор, поскольку город не знает и плохо в нем ориентируется.

«Проехав улицу Гагарина, мужчина должен был войти в довольно крутой поворот налево. Во время поворота он не справился с управлением, в результате чего тягач с прицепом упал на бок», — сообщили в ГАИ.


Фото: vk.com/vitebsk__jai

В аварии никто не пострадал. Прибывшие по вызову спасатели залили машину пеной, чтобы предотвратить возможное возгорание.


Фото: vk.com/vitebsk__jai
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Около 17 часов 31 июля недалеко от Смоленского рынка на перекрестке улиц Гагарина и Людникова в Витебске перевернулась фура.
 
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