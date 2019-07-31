В Минском районе при чистке скважины отравились четверо рабочих

Источник материала: Tut.by

Четверо рабочих отравились при чистке водозаборной скважины в Минском районе. Следственный комитет проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: СК

31 июля четверо работников общества с ограниченной ответственностью занимались ремонтом водозаборной скважины на территории дома-интерната для ветеранов войны и труда в Минском районе.

Во время чистки на глубине около трех метров 29-летний мастер потерял сознание: он отравился парами скопившихся газов от бензиновой мотопомпы. За ним спустился 24-летний рабочий и также почувствовал себя плохо.

Коллеги рабочих с сотрудниками интерната вытащили их скважины при помощи защитных масок.



Фото: СК

В итоге четверо мужчин были доставлены в отделение токсикологии одной из больниц в состоянии средней степени тяжести. Они находятся под наблюдением врачей.

Напомним, в 2016 году в канализационном колодце в Крупском районе погибли шесть человек .