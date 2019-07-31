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В Минском районе при чистке скважины отравились четверо рабочих
Источник материала: Tut.by
Четверо рабочих отравились при чистке водозаборной скважины в Минском районе. Следственный комитет проводит проверку,
31 июля четверо работников общества с ограниченной ответственностью занимались ремонтом водозаборной скважины на территории дома-интерната для ветеранов войны и труда в Минском районе.
Во время чистки на глубине около трех метров 29-летний мастер потерял сознание: он отравился парами скопившихся газов от бензиновой мотопомпы. За ним спустился 24-летний рабочий и также почувствовал себя плохо.
Коллеги рабочих с сотрудниками интерната вытащили их скважины при помощи защитных масок.
В итоге четверо мужчин были доставлены в отделение токсикологии одной из больниц в состоянии средней степени тяжести. Они находятся под наблюдением врачей.
Напомним, в 2016 году в канализационном колодце в Крупском районе
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Четверо мужчин были доставлены в отделение токсикологии одной из больниц в состоянии средней степени тяжести. Они находятся под наблюдением врачей.
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