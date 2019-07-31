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В Смолевичско районе минчанин нашел скелет человека в заброшенном доме

01.08.2019 17:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в деревне Трубенок Смолевичского района 40-летний минчанин нашел скелет человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД Беларуси

По словам мужчины, он наткнулся на останки, когда убирал заброшенный дом, доставшийся по наследству его супруге.


Фото: пресс-служба МВД Беларуси

Сообщение поступило правоохранителям Жодинского ГОВД. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

 
 
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По словам мужчины, он наткнулся на останки, когда убирал заброшенный дом, доставшийся по наследству его супруге.
 
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