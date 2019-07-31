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В Смолевичско районе минчанин нашел скелет человека в заброшенном доме
Источник материала: Tut.by
Сегодня в деревне Трубенок Смолевичского района 40-летний минчанин нашел скелет человека. Об этом
По словам мужчины, он наткнулся на останки, когда убирал заброшенный дом, доставшийся по наследству его супруге.
Сообщение поступило правоохранителям Жодинского ГОВД. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.
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По словам мужчины, он наткнулся на останки, когда убирал заброшенный дом, доставшийся по наследству его супруге.
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