Следователи устанавливают обстоятельства отравления мужчин в Минском районе

Источник материала: Единство

По данным следствия, 31 июля 2019 года четверо работников общества с ограниченной ответственностью занимались ремонтом водозаборной скважины на территории дома-интернета для ветеранов войны и труда в Минском районе.

При осуществлении чистки скважины на глубине около 3 метров 29-летний мастер потерял сознание, получив отравление парами скопившихся газов от работающей на бензине мотопомпы. Оказать помощь пострадавшему спустился 24-летний мужчина и также почувствовал недомогание. Впоследствии находившиеся на поверхности коллеги, надев защитные маски, с помощью сотрудников интерната вытащили пострадавших.

Четверо мужчин были доставлены в отделение токсикологии учреждения здравоохранения в состоянии средней степени тяжести. Они находятся под наблюдением медицинских работников.

Следователи с участием эксперта провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Также осуществлен забор воздуха, изъято используемое оборудование.

В рамках проверочных мероприятий назначаются судебно-медицинские и иные криминалистические исследования, изымаются нормативные и технических документы, которые касаются деятельности общества, организации работ по охране труда, техники безопасности.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног