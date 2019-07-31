В Солигорске бывший товаровед ломбарда обвиняется в присвоении денежных средств

Источник материала: Единство

По данным следствия, 24-летняя женщина в период времени с декабря 2018 года по апрель 2019 года работала товароведом в ломбарде и являлась материально ответственным лицом. Действуя в нарушение установленных должностных инструкций, она присвоила вверенные ей денежные средства общества с ограниченной ответственностью на общую сумму 10 600 рублей.

Так, женщина по роду своей деятельности имела доступ к программе предприятия с базой клиентов, которые оставляли в залог в ломбарде ювелирные изделия или цифровую технику. Она заполняла от их имени фиктивные залоговые билеты, где указывала якобы оставленные ими вымышленные изделия и сумму. Потом она производила расчет согласно установленным правилам и брала из кассы денежные средства, которые тратила на личные нужды.

Факт противоправной деятельности был выявлен руководством общества после инвентаризации товарно-материальных ценностей и наличных денежных средств. Соответствующая информация поступила в правоохранительные органы.

Женщина дала признательные показания, рассказала следователям алгоритм противоправных действий. Причиненный ущерб возместила. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног