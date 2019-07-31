ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорске бывший товаровед ломбарда обвиняется в присвоении денежных средств

01.08.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

По данным следствия, 24-летняя женщина в период времени с декабря 2018 года по апрель 2019 года работала товароведом в ломбарде и являлась материально ответственным лицом. Действуя в нарушение установленных должностных инструкций, она присвоила вверенные ей денежные средства общества с ограниченной ответственностью на общую сумму 10 600 рублей.

Так, женщина по роду своей деятельности имела доступ к программе предприятия с базой клиентов, которые оставляли в залог в ломбарде ювелирные изделия или цифровую технику. Она заполняла от их имени фиктивные залоговые билеты, где указывала якобы оставленные ими вымышленные изделия и сумму. Потом она производила расчет согласно установленным правилам и брала из кассы денежные средства, которые тратила на личные нужды.

Факт противоправной деятельности был выявлен руководством общества после инвентаризации товарно-материальных ценностей и наличных денежных средств. Соответствующая информация поступила в правоохранительные органы.

Женщина дала признательные показания, рассказала следователям алгоритм противоправных действий. Причиненный ущерб возместила. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солигорским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего товароведа одного из ломбардов райцентра,...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Минском районе при чистке скважины отравились четверо рабочих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика