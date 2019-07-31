ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ивьевском районе парень угнал грузовик и катался на нем по школьному двору

01.08.2019 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Ивьевском районе парень угнал грузовик и катался на нем по школьному двору

– Около 9 часов вечера 20-летний житель Ивьевского района находился на территории бывшей школы в деревне Морино, там же местный предприниматель ставит свою технику, в том числе и грузовой МАЗ. Парню захотелось прокатиться на грузовике, тем более все благоволило к этому, ведь в замке зажигания остался ключ, а двери были открыты. Завести двигатель не составило труда, и злоумышленник стал наматывать круги по бывшему школьному стадиону на МАЗе. Вдоволь накатавшись, молодой человек бросил грузовик в технически исправном состоянии, – сообщает УВД региона.

На следующий день владелец автомобиля увидел, что его техника за ночь переехала в другое место, чтобы разобраться в ситуации, он обратился в милицию. 
 
Правоохранители установили всю картину произошедшего, сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угон».
 

 

Служба информации «ГП»
Фото: и видео УВД Гродненского облисполкома
https://grodnonews.by/
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
– Около 9 часов вечера 20-летний житель Ивьевского района находился на территории бывшей школы в деревне Морино, там же местный предприниматель ставит свою технику,...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Следователи устанавливают обстоятельства отравления мужчин в Минском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика