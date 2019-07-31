В Ивьевском районе парень угнал грузовик и катался на нем по школьному двору

Источник материала: Вороновская газета





– Около 9 часов вечера 20-летний житель Ивьевского района находился на территории бывшей школы в деревне Морино, там же местный предприниматель ставит свою технику, в том числе и грузовой МАЗ. Парню захотелось прокатиться на грузовике, тем более все благоволило к этому, ведь в замке зажигания остался ключ, а двери были открыты. Завести двигатель не составило труда, и злоумышленник стал наматывать круги по бывшему школьному стадиону на МАЗе. Вдоволь накатавшись, молодой человек бросил грузовик в технически исправном состоянии, – сообщает УВД региона.

На следующий день владелец автомобиля увидел, что его техника за ночь переехала в другое место, чтобы разобраться в ситуации, он обратился в милицию.

Правоохранители установили всю картину произошедшего, сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

Служба информации «ГП»

Фото: и видео УВД Гродненского облисполкома https://grodnonews.by/