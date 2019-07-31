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Предприниматель из Ганцевичей найден мертвым на территории своей фирмы

01.08.2019 22:56 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ганцевичах на территории частного предприятия обнаружено тело его руководителя, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Предприниматель из Ганцевичей найден мертвым на территории своей фирмы

Жителя райцентра 1958 года рождения последний раз родственники видели 28 июля. В правоохранительные органы по поводу его длительного отсутствия никто не обращался. "В ходе осмотра видимых телесных повреждений у мужчины не обнаружено. С целью установления причины смерти предпринимателя назначена судебно-медицинская экспертиза. Ганцевичский РОСК по данному факту проводит проверку", - сказал Дмитрий Иванюк.

Известно, что предприятие, которым долгое время руководил ганцевчанин, занимается международными грузоперевозками.

 
 
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  В Ганцевичах на территории частного предприятия обнаружено тело его руководителя, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской...
 
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