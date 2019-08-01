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Велосипедисты – среди самых уязвимых участников дорожного движения

02.08.2019 — ЧП | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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25 июля в райотдел милиции поступило три сообщения о дорожно-транспортных происшествиях в Несвижском районе.

Одно из них произошло на улице Ленинской в Несвиже. Как сообщил начальник ОГАИ Несвижского РОВД В.Н. Казакевич, пенсионерка, двигаясь на велосипеде по проезжей части дороги (при наличии тротуара), проехав перекресток со светофорным регулированием, не справилась с управлением и, чтобы не столкнуться с притормозившим впереди автомобилем, вынуждена была выскочить на тротуар, где получила травму, ударившись о стену дома у дороги.

Велосипедисты – среди самых уязвимых участников дорожного движения

Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

В послеобеденное время на телефон милиции 102 поступил звонок от водителя. Он сообщал о том, что неизвестный мотоциклист совершил наезд на велосипедиста. Происшествие случилось на дороге Завитая — Снов, вблизи одной из деревень.

Выехав на место происшествия, сотрудники  милиции выяснили, что на самом деле дорожного происшествия не было. Как оказалось, женщина, ехавшая на велосипеде в нетрезвом состоянии, упала и не смогла подняться. Водителю, который вызвал милицию, она пояснила, что ее сбил мотоциклист, который потом скрылся в неизвестном направлении.

История на дороге закончилась тем, что сама дама с велосипедом была оштрафована на три базовые величины, так как двигалась по проезжей части, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Третье ДТП случилось в Несвиже. Житель райцентра, управляя автомобилем «Ауди», двигаясь по улице Слуцкой, не справился с управлением, заехал на кольцевую развязку и повредил две опоры электрических фонарей. Место происшествия после этого оставил и попытался скрыться. Но вскоре был задержан сотрудниками ГАИ.

Пешеходы и велосипедисты на дорогах — самая уязвимая категория участников дорожного движения. В связи с этим во время рейдовых мероприятий представители Госавтоинспекции уделяют им особое внимание. А при благоустройстве дорог в Несвижском районе проектируются и строятся велодорожки, чтобы обезопасить владельцев двухколесного транспорта.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 


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25 июля в райотдел милиции поступило три сообщения о дорожно-транспортных происшествиях в Несвижском районе. Одно из них произошло на улице
 
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