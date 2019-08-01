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В Рогачеве сгорел дом. Тело хозяина нашли в шкафу
Источник материала: Tut.by
Днем 1 августа в Рогачеве на улице Гоголя загорелся жилой дом. Спасти его хозяина не удалось. Подробности
Прибывшие спасатели потушили пожар. В шкафу нашли тело 47-летнего хозяина без признаков жизни. По словам соседей, накануне мужчина выпивал.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.
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При проведении разведки спасателями в шкафу без признаков жизни обнаружен 47-летний хозяин дома.
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