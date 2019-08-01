﻿ В Рогачеве сгорел дом. Тело хозяина нашли в шкафу. 21.by
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В Рогачеве сгорел дом. Тело хозяина нашли в шкафу

02.08.2019 10:36 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 1 августа в Рогачеве на улице Гоголя загорелся жилой дом. Спасти его хозяина не удалось. Подробности сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Прибывшие спасатели потушили пожар. В шкафу нашли тело 47-летнего хозяина без признаков жизни. По словам соседей, накануне мужчина выпивал.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

 
 
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При проведении разведки спасателями в шкафу без признаков жизни обнаружен 47-летний хозяин дома.
 
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