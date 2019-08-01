﻿ Житель Пружанского района обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Пружанского района обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью

02.08.2019 11:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Следственным управлением УСК по Брестской области завершено расследование уголовного дела об убийстве.

Житель Пружанского района обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью

Проведенным предварительным расследованием установлено, что вечером 14 мая текущего года 59-летний житель Пружанского района, находясь по месту своего жительства, в результате ссоры возникшей при совместном распитии спиртных напитков нанес удары руками и ногами в область головы и туловища своей 60-летней знакомой. От причиненных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия мужчина объяснил свои действия тем, что его знакомая после распития спиртного не хотела покидать его квартиру.

Следователями допрошены обвиняемый и свидетели. Проведены осмотры места происшествия и предметов, проверка показаний на месте, проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертов ГКСЭ.

Следователями действия обвиняемого квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина судим не был.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Следственным управлением УСК по Брестской области завершено расследование уголовного дела об убийстве. Проведенным предварительным расследованием...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Рогачевском районе на поле комбайном придавило механизатора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика