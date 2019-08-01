Житель Пружанского района обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью

Источник материала: Виртуальный Брест

Следственным управлением УСК по Брестской области завершено расследование уголовного дела об убийстве.





Проведенным предварительным расследованием установлено, что вечером 14 мая текущего года 59-летний житель Пружанского района, находясь по месту своего жительства, в результате ссоры возникшей при совместном распитии спиртных напитков нанес удары руками и ногами в область головы и туловища своей 60-летней знакомой. От причиненных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия мужчина объяснил свои действия тем, что его знакомая после распития спиртного не хотела покидать его квартиру.

Следователями допрошены обвиняемый и свидетели. Проведены осмотры места происшествия и предметов, проверка показаний на месте, проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертов ГКСЭ.

Следователями действия обвиняемого квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина судим не был.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк